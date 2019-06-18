ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران وسنرى ماذا سيحدث

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ان "​أميركا​ مستعدة جيدا ل​إيران​ وسنرى ماذا سيحدث". وذلك على خلفية تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان ​طهران​ أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وكانت ​واشنطن​ قد أعلنت أمس أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في ​الشرق الأوسط​، متعللة بمخاوف من تهديد إيراني.

وحملت ​الولايات المتحدة​ إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي ​النفط​ ونشرت سلسلة من الصور زعمت أنها تظهر زورقا للحرس الثوري الإيراني أثناء إزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت للهجوم في 13 حزيران الجاري.