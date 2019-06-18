أردوغان: لن نسمح بتضييق حقوق إخوتنا في قبرص

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك، وذلك على خلفية الخلافات مع قبرص و​الاتحاد الأوروبي​ بشأن استثمار حقول ​الغاز​"، مشيرًا إلى "أننا لن نسمح لأحد بتضييق حقوق ومصالح إخوتنا في قبرص الشمالية".

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد تركيا في حال لم توقف أنشطتها المتعلقة باستثمار حقول الغاز بالقرب من السواحل القبرصية.

وتعتبر قبرص هذه المنطقة جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

من جهتها تصر تركيا على أن أتراك قبرص، وخاصة جمهورية شمال ​قبرص التركية​ غير المعترف بها دوليًا، تمتلك حقوقها في شرق المتوسط.