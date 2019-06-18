نيبينزيا: بعض الدول تتجاهل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي بالرقة

أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ​فاسيلي نيبينزيا​ خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ حول الوضع في ​سوريا​ إلى ان "بعض الدول تحاول إعطاء معلومات مغلوطة عن الوضع في إدلب وسيطرة التنظيمات الإرهابية عليها وتتجاهل الجرائم التي ارتكبها "​التحالف الدولي​" في ​الرقة​ و​دير الزور​".

ولفت إلى ان "التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف المدن والبلدات المجاورة واستفزازاتها ضد ​الجيش السوري​".