أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا إلى ان "بعض الدول تحاول إعطاء معلومات مغلوطة عن الوضع في إدلب وسيطرة التنظيمات الإرهابية عليها وتتجاهل الجرائم التي ارتكبها "التحالف الدولي" في الرقة ودير الزور".
ولفت إلى ان "التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل استهداف المدن والبلدات المجاورة واستفزازاتها ضد الجيش السوري".
كانت هذه تفاصيل خبر نيبينزيا: بعض الدول تتجاهل الجرائم التي ارتكبها التحالف الدولي بالرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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