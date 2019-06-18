شويغو يكشف عن أسلحة ليزرية جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت

أكّد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أن "في غضون فترة قصيرة سيكون لدى ​القوات المسلحة​ الروسية سلاح جديد، تستند خواصه القتالية إلى تكنولوجيا ​الطاقة​ الليزرية وتفوق سرعتها سرعة الصوت".

ولفت إلى أن "عينات من هذه الأسلحة يتم اختبارها، وفي المستقبل القريب، وسيتلقى ​الجيش​ والقوات البحرية سلاحًا جديدًا لا مثيل له يستند إلى تقنية التشويش الفائق وطاقة الليزر".

يذكر أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ قد أعلن في شهر أيار الماضي، خلال اجتماع مع قيادة ​وزارة الدفاع​ و​الصناعة​ العسكرية، أن الأسلحة وفقًا لمبادئ مادية مختلفة ستحدد القدرة القتالية للقوات الروسية في العقود المقبلة.

وكان شويغو قد أكّد في وقت سابق من اليوم، في مؤتمر علمي وعملي مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أنه "يجب أن تكون المهمة الرئيسية في المستقبل القريب تطوير نظرية جديدة لخوض الحروب، مشيرا إلى أن حروب الجيل الجديد هي مزيج من أساليب الحرب الكلاسيكية وغير المتماثلة، وفي الوقت نفسه، فإن العمليات القتالية تتطلب سرعة، وليس هناك وقت لتصحيح الأخطاء".