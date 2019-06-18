مسؤول روسي: نأمل بألا يصل حادث ناقلتي النفط إلى أعمال حربية ومجابهة شاملة

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات ​الخارجية الروسية​، ​سيرغي ناريشكين​، أن "​روسيا​ تأمل بألا يصل الموقف بشأن حادث ناقلتي ​النفط​ في خليج عمان إلى مرحلة العمليات العسكرية ومجابهة شاملة بالمنطقة"، مشيراً إلى "أننا نعول على ألا يصل النزاع إلى المرحلة الصعبة، وأعني هنا، العمليات العسكرية ويتطلب الموقف تحقيقا دقيقا وكشف المدبر الحقيقي لهذا الاستفزاز الخطير".

وأشار ناريشكين إلى أن "​واشنطن​ تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية على الدول الأخرى بشكل اعتباطي دون حتى أن تأخذ بعين الاعتبار رأي أقرب حلفائها"، موضحا أنه "ليس سرا أن العقوبات أصبحت وسيلة مفضلة للسياسة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية وما يثير الانزعاج بشكل خاص هو أن القيود يتم تطبيقها بشكل تعسفي وإفرادي وبتهور".

وأكد أن "الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم المعارضة المسلحة" في ​سوريا​ لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين"، لافتاً إلى أن "هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد ​الجيش السوري​ بدأوا بالارتداد إلى المدن الأوروبية وعلى دول الغرب الآن التوقف عن محاولتها مغازلة المجموعات الإرهابية في سوريا و​العراق​ لأن هذا الأمر خطير للغاية".