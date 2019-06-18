لوكوك بجلسة لمجلس الأمن: تضاعف أعداد النازحين من إدلب منذ أول أيار

أشاروكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماركلوكوك إلى ان "​العنف​ في إدلب استمر حتى خلال ​عيد الفطر​"، كاشفا انه "منذ الأول من أيار وحتى اليوم تضاعفت أعداد النازحين من إدلب".

وأوضحماركلوكوك في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا ان "النازحين من إدلب يعيشون في العراء ومن هم بالداخل يعيشون في الملاجئ"، لافتا إلى انه هناك "كارثة إنسانية في إدلب على مرأى من العالم، والأطفال يدفعون ثمنا باهظا جراء المعارك في إدلب ".