أردكانيان: إيران لديها رؤية استراتيجية للتعاون الاقتصادي مع الجوار

أكد وزير ​الطاقة​ ال​إيران​ي رضا أردكانيان أن "إيران لديها رؤية استراتيجية تجاه التعاون مع دول الجوار بما في ذلك ​روسيا​ و​أرمينيا​ و​أفغانستان​ و​طاجيكستان​ و​أذربيجان​ وتعتقد بأن النهوض بعلاقاتها الاقتصادية مع هذه البلدان يعزز من قدراتها وقدرات الجيران في مواجهة كافة التهديدات"، مشيرًا إلى أنها "ستنضم الى الإتحاد الأوراسي، بعد مصادقة نواب ​مجلس الشورى​ الإسلامي على هذا المشروع؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون بين إيران وجيرانها".

وأوضح أردكانيان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا في ​اصفهان​، أن "دخول الإتفاقيات الإقتصادية الأوراسية حيز التنفيذ، يؤدي الى تعزيز تبادل المنتجات الزراعية بين إيران و​كازاخستان​ وروسيا"، لافتًا الى أن "تنفيذ مشروع ممر الشمال-جنوب من شأنه أن يشكل ميزة جيدة لهذه البلدان لتصدير منتجاتها الزراعية ويمهد الأرضية لهم لتصدير منتجاتهم عبر طريق أقصر".

وكشف أردكانيان أنه "تم إبرام إتفاقات جيدة بين وزارتي ​الزراعة​ الإيرانية والروسية"؛ معربًا عن أمله في "تنفيذ هذه الإتفاقات عبر إزالة العقبات المصرفية".

وأشار الى "المباحثات الجيدة التي أجريت بين وزير ​النفط​ الإيراني ووزير الطاقة الروسي في مجال ​النفط والغاز​"، مضيفًا أن "إيران أجرت مباحثات مكثفة مع جيرانها الشماليين بما فيهم روسيا وأرمينيا وأذربيجان و​جورجيا​، لكي تتمكن من إيجاد شبكة كهرباء مشتركة مع هذه البلدان.