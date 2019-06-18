التنمية المحلية تؤكد أهمية دعم الاستثمار والتكامل بين المدن الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية، والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في مدن القارة ودورها المهم في تحقيق طفرة استثمارية ضخمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزارة مع وزراء التنمية المحلية واللامركزية في كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة".

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن مدينة الأثاث بدمياط، تمثل كيانا اقتصاديا متكاملا يساعد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الأفريقية.

وعلى صعيد متصل كشفت وزارة التنمية المحلية، النقاب عن ترشيح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمنصب نائب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

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جاء ذلك على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذي تستضيفه مصر حتى يوم 21 يونيو الجاري، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية، أن اختيار فودة جاء لكونه عميد محافظي مصر، حيث إنه أقدم محافظ في مصر، واستطاع أن يحقق تنمية حقيقية في محافظة جنوب سيناء كما أن له علاقات توأمة مع المحافظات وحول محافظته للعالمية.

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجاري، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الأفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري ومناقشة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات بينهم.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.