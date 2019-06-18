​ أمين تشريعية النواب: تصريحات أردوغان تؤكد دعمه للإرهاب الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس التركي أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، تؤكد رعاية ودعم وتورط النظام التركي للإرهاب الدولي والتنظيمات الإرهابية، التي تعمل على إحداث خلل بالسلم والأمن الدوليين.
وأضاف الطماوي- في تصريح اليوم الثلاثاء- أن تصريحات أردوغان تخالف كل المواثيق الدولية بتدخله السافر في الشأن المصري الداخلي، مؤكدا أن تلك التصريحات تضع أردوغان تحت طائلة القانون، وتؤكد تورطه ونظامه في الجرائم الإرهابية التي ترتكب ضد المصريين.
وأشار إلى أن مصر دولة ذات سيادة والشعب المصري داعم للدولة ومؤسساتها الدستورية، فمصر دولة قانون ومؤسسات ولها نظام قضائي مستقل، لا تقبل الدولة ولا يقبل قضاؤها التدخل في شؤونه.
واختتم الطماوي تصريحاته بأن مصر ستنتصر على قوى الشر والإرهاب، وسيسقط أعداؤها، ومنهم النظام التركي الداعم للإرهاب والإرهابيين.
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