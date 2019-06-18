مقتل أكثر من 40 شخصا بهجوم شنه مسلحون وسط مالي

قتل مسلحون 41 شخصا على الأقل، في هجوم شنوه على قريتي يورو و"جانجافاني 2" بوسط جمهورية مالي، مساء الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا

النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم.

وأوضح المسؤول أن 24 شخصا قتلوا في يورو، و17 آخرين في "غانغافاني 2".

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وتقع في المنطقة اشتباكات إثنية

بين قبائل، وخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني.

ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصا. وفي مارس الماضي قتلت مليشيات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقبيلة الدوغون أكثر من 150 شخصا من الفولاني في هجوم بوسط مالي، أصبح من أكثر الهجمات دموية في الفترة الأخيرة.