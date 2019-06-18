أفادت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز" بأن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك يخطط لمناقشة الملف الإيراني مع مسؤولين في دول أوروبية في باريس الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن اجتماع هوك مع مسؤولين رفيعي المستوى منبريطانيا وألمانيا وفرنسا من المتوقع أن يعقد يوم 27 يونيو الجاري.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على المعلومات عن الزيارة والاجتماع المرتقبين.
ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري، وأعلنت واشنطن عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة على خلفية الحادث.
ورفضت طهران الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت الحادث دليلا على ضرورة الحوار في المنطقة، داعية إلى التحقيق فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكي يزور باريس لمناقشة ملف إيران مع الأوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.