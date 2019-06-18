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مبعوث أمريكي يزور باريس لمناقشة ملف إيران مع الأوروبيين

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أفادت مصادر دبلوماسية لـ "رويترز" بأن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك يخطط لمناقشة الملف الإيراني مع مسؤولين في دول أوروبية في باريس الأسبوع المقبل.

 

وأوضحت المصادر أن اجتماع هوك مع مسؤولين رفيعي المستوى من

بريطانيا وألمانيا وفرنسا من المتوقع أن يعقد يوم 27 يونيو الجاري.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على المعلومات عن الزيارة والاجتماع المرتقبين.

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ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري، وأعلنت واشنطن عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة على خلفية الحادث.

 

ورفضت طهران الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرت الحادث دليلا على ضرورة الحوار في المنطقة، داعية إلى التحقيق فيه.

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