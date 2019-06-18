العثور على جثة ساحر هندي غرق أثناء قيامه بخدعة تحت الماء

أكدت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء، العثور على جثة الساحر الهندي هاري هوديني، الذي غطس في نهر وهو مكبل اليدين والرجلين، لممارسة فن "الخداع البصري".
وقال مسؤول في مركز شرطة نورث بورت: "لقد جرفت المياه جثة هوديني،على بعد كيلومترين من مكان غرقه، وقد تعرف عليها أقاربه في وقت متأخر من مساء الاثنين".
وأضاف الشرطي أن "يدي هوديني، لم تكونا موثوقتين، لكن ساقيه كانتا مقيدتين
وحاول شانشال لاهيري (42 عاما)، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، أن يقوم بخدعة في "نهر هوجلي" في مدينة كلكتا يوم الأحد الماضي، لكنه لم يستطع فك قيوده وغرق في النهر.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الساحر لم يتخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في التحضير لمغامرته المحفوفة بالمخاطر.
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