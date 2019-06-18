ميركل ترتجف بشكل مخيف وتثير مخاوف صحية

ظهرت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، يوم الثلاثاء، في حالة مثيرة للشكوك الصحية، أثناء استقبال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة برلين.

وكانت ميركل واقفة بجانب زيلينسكي، على منصة، ريثما يؤدى النشيد الوطني للبلدين، لكن المستشارة الألمانية، شبكت يديها بشكل مفاجئ وظلت ترتعش لمدة تقارب خمسين ثانية.

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وتماسكت المستشارة الألمانية للحظة، وهي ترتعش على المنصة، لكنها حرصت على الوقوف بثبات، ثم واصلت نشاطها البروتوكولي، بشكل طبيعي.

وأوضحت ميركل، في مؤتمر صحفي، أنها شربت ثلاث كؤوس على الأقل من الماء، وأضافت أنها في صحة جيدة، في الوقت الحالي.

وعلى صعيد آخر، أكدت ميركل، أن العقوبات المفروضة على روسيا لن يجري رفعها، إلا في حال تمكنت أوكرانيا من استعادة سيادتها في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي قامت موسكو.

وتبلغ ميركل 64 سنة، وفي ديسمبر الماضي، أعلنت تخليها عن رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقود تحالفا حكوميا، لكن المرأة الحديدية ستكمل ولايتها في منصب المستشارة حتى 2021.