عاجل-هجوم مسلح يوقع 41 شخصا في مالي

لقي41 شخصًا على الأقل، مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون في قريتين، وسط مالي. وأوضحت مصادر محلية أن منطقة شهدت تصاعدا في الهجمات الانتقامية العرقية خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من عرق "الدوغون"، فيما قُتل عشرات المدنيين من ذلك العرق خلال الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق "الفولاني" المنافس.



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