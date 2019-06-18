تفجيرات بمخزن أسلحة تابع للميليشيات في حجة

أعلن مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، أن انفجارات هائلة وقعت في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية، فجر أمس، شرق مديرية حرض، بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات، تحديدا شمال غربي محافظة حجة.

وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة، مؤكدا كذلك أنه استمر سماع دوي الانفجارات، مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات.

وتمكنت أيضا قوات الجيش اليمني من السيطرة على مناطق عدة في المحافظتين، فيما واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصا في جبهة الجبلية.

استهداف القدرات الصاروخية

يأتي ذلك، في وقت واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت -مساء أول من أمس- من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية.