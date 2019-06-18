تفكيك خلية إرهابية في المغرب

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن عناصره تمكنت من إيقاف المشتبه بهم في مدينة تطوان شمال البلاد، وتتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، مبيناً أن المتابعة الأمنية كشفت سعي هؤلاء للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية نوعية بالمملكة.
وأضاف أنهم بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش، وربطوا علاقاتهم بمقاتلين في الساحة السورية العراقية بغرض الاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وبذلة عسكرية.
ويأتي الإعلان عن تفكيك هذه الخلية بينما تجري منذ مطلع مايو محاكمة 24 متهما في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين، جنوب المغرب أواخر العام الماضي، حيث اعترف المنفذون الرئيسيون لهذه الجريمة في المحكمة بموالاة تنظيم داعش الإرهابي.
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