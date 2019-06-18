قبرص تتوقع موقفا أوروبيا حازما تجاه التنقيب التركي

توقعت قبرص أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أقوى حيال عزم تركيا التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن عدم تفاؤله حيال تغيير أنقرة أسلوبها، لكنّه توقع موقفاً حازماً من الاتحاد الأوروبي من المسألة.

وأبلغ أناستاسيادس الصحافيين بالقول «أنا متفائل أنّ الاتحاد الأوروبي سيظهر على الأقل حزما في إرسال رسالة أقوى من التي قام بها حتى الآن. هذا هو هدفنا»، تابع «وأعتقد بعد قمة دول جنوب أوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى».

إصرار تركيا

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص رغم دعوة دول جنوب أوروبا تركيا إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة.

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وقف الأعمال غير الشرعية

ودعا التكتل الذي يضم دول جنوب أوروبا السبع في قمتها في مالطا ، تركيا إلى وقف أعمالها غير الشرعية، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقالت الدول السبع المنضوية في مجموعة «ميد7» في البيان الختامي للقمة «إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتّخاذ تدابير مناسبة تضامناً مع قبرص».