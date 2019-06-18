* أهداف اتهام المملكة بتجنيد الأطفال
- محاولة قوى معادية منع استيرادها الأسلحة
- إلصاق تهم لا أساس لها لتحالف دعم الشرعية باليمن
- ترويج الأذرع الإيرانية والحوثية لمثل هذه التهمة
- محاولة إفشال جهود التحالف في اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو ينفي استخدام السعودية الأطفال في الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.