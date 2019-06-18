بومبيو ينفي استخدام السعودية الأطفال في الحروب

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الادعاءات التي ساقها عدد من الخبراء الأميركيين التابعين لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، بأن السعودية ضلعت في استخدام أو استئجار أطفال في الحروب. وقالت تقارير، إن بومبيو نفى الأمر، ورفض توصية الخبراء بإدراج السعودية ضمن قائمة الدول التي تستخدم الأطفال في الحروب، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد هذه الادعاءات. * أهداف اتهام المملكة بتجنيد الأطفال - محاولة قوى معادية منع استيرادها الأسلحة - إلصاق تهم لا أساس لها لتحالف دعم الشرعية باليمن - ترويج الأذرع الإيرانية والحوثية لمثل هذه التهمة - محاولة إفشال جهود التحالف في اليمن



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