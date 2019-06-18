المقاومة المشتركة تتوغل في تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، أمس، على مواقع جديدة في مديرية «ماوية» التابعة لمحافظة تعز.

وأعلنت المقاومة، في بيان، أنها وصلت إلى مشارف منطقة «شعنب» ومنطقة «حبيل صلاح» في «ماوية» شرق تعز، مؤكدةً أنها تمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات والجبال الاستراتيجية المطلة على تلك المناطق في المديرية بعد عملية التفاف ناجحة نفذتها من منطقة «حلحال» التابعة لمنطقة «تورصة» بـ«الأزارق» غربي محافظة الضالع.

وذكر البيان، أن قوات العمالقة والقوات المشتركة خاضت معارك شرسة ضد الميليشيات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن المعارك تكللت بتقدم قوات العمالقة وقوات المقاومة المشتركة والسيطرة على مواقع استراتيجية ودحر الميليشيات منها.

وخلفت المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات حسبما أفادت مصادر ميدانية في القوات المشتركة التي تواصل تقدمها الميداني في المعارك ضد الميليشيات في مديرية «قعطبة» شمال غرب محافظة الضالع.

وأحبطت قوات المقاومة خلال الساعات الأخيرة محاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في «الطيرمة والجشيب والمعشار» في جبهة «حجر» غرب «قعطبة». كما صدت محاولات تسلل للحوثيين باتجاه منطقتي «صامح والدوير» شمال «قعطبة»، حيث قصفت قوات العمالقة بالمدفعية تعزيرات للميليشيات كانت في طريقها لمنطقتي «القفلة» و«الزبيريات» ما أسفر عن تدمير ثلاث مركبات عسكرية ومقتل وجرح عناصر الحوثيين الذين كانوا على متنها.

إلى ذلك، شن التحالف العربي أمس، غارات جوية على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مديريتي «كتاف وباقم» بمحافظة صعدة. وتزامنت الغارات مع اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات والجيش اليمني في عدد من المواقع بالمديريتين.

ورصد سكان ومصادر ميدانية 5 غارات جوية على تحركات للحوثيين في منطقة «القطينات» بمديرية «باقم»، فيما استهدفت ضربات جوية أخرى أهدافاً تابعة للميليشيات في مديرية «كتاف» شمال شرق المحافظة.