اليماحي لـ «الاتحاد»: إدانة لجرائم إيران واستهداف ناقلات النفط

أحمد شعبان (القاهرة) أكد محمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، لـ«الاتحاد» إدانة البرلمانات العربية، للجرائم التي ترتكبها إيران في المنطقة خاصة استهداف ناقلات النفط في الخليج العربي وبحر عمان، ومطار أبها السعودي عن طريق أذرعها من المليشيات المسلحة من الحوثيين، مشدداً على أن هذه الانتهاكات تُهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي تصريح لـ«الاتحاد»، أدان جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، الإرهاب الواقع على الشعب اليمني وما يعانيه من انتهاكات في الأعراض والأرواح من الجماعات الحوثية، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان. وقال اليماحي: إن اللجنة سوف تناقش الجرائم التي ارتكبتها إيران والتي تعد إرهاباً واعتداءً على الدول العربية، وسوف تخرج بتوصيات للدفاع عن الدول العربية والتصدي لهذه الهجمات، تُعرض على الجلسة العامة.

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