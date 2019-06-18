عبد المهدي: منع القوى الأجنبية من العمل على أرض العراق

بغداد (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، منع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة داخل أراضي العراق دون إذن حكومة البلاد، فيما أشار إلى أن الدولة تريد إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية وغير السيادية.

وقال عبد المهدي، في بيان أصدره أمس، بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية: إن «البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية، كذلك عانت البلاد النشاطات التخريبية والأعمال الإرهابية خصوصاً القاعدة وداعش واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي العراقية». وأضاف أنه «يضاف إلى ذلك كله الواقع الإقليمي والدولي، هذا الواقع أفرز الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على داعش، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير إلى أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وتحقيق استقلاليتها وسيادتها، إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية». وأوضح عبد المهدي: «بناء عليه نؤكد مجدداً منع أية قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الأرض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية، ومنع أية دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية».

وأشار إلى أنه «يمنع عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً «تمنع أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام».