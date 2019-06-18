مستوطنون يشوهون جدران الضفة بشعارات عنصرية

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أعطب مستوطنون متطرفون إطارات مركبات، وخطوا شعارات عنصرية، فجر أمس، في بلدة «دير أستيا» شمال الضفة الغربية. وقال أهالي من القرية للصحفيين: إن مستوطنين متطرفين اقتحموا البلدة، وكتبوا شعارات عنصرية، منها «الحجارة تساوي القتل».

ويتعرض الفلسطينيون إلى اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية من الاحتلال.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية سمحت، أمس، باستئناف عمل صيادي الأسماك في بحر غزة، بعد منعهم منذ يوم الخميس الماضي. وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، إنهم أُبلغوا برفع الطوق البحري الإسرائيلي الذي تم فرضه الخميس الماضي، وتسبب في منع عمل الصيادين.

وأوضح عياش أن الاحتلال اشترط عمل الصيادين بمسافة 6 إلى 10 أميال بحرية قبالة ساحل بحر غزة، معتبراً ذلك «قيوداً تعسفية تحد من قدرة الصيادين على تحصيل أرزاقهم». وزعم جيش الاحتلال أن إغلاق الساحل جاء بسبب حرائق في حقول جراء بالونات محملة بفتائل مشتعلة، يطلقها فلسطينيون وتهبط في الحقول القريبة من مستوطنات غزة.

الأردن: لا بديل عن حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، بعد أن ترأسا مجلس الشراكة الأردنية الأوروبية في بروكسل، على أنه لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً للحل السياسي القائم على أساس الدولتين. وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأشولى، وأن لا سلام شاملاً من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. وقال: إن حل الصراع سياسي لا اقتصادي، وإنه عندما ينتهي الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967، تتفجر الطاقات ويتقدم الاقتصاد.

وأضاف الصفدي: «إننا معنيون بأن يكون السلام سلاماً شاملاً ودائماً، ولن يكون السلام شاملاً ودائماً إلا إذا قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل سلاماً لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في التخلص من الاحتلال وتداعياته والكوارث التي تنتج عن استمراره».