العراق: «داعش» يتغلغل في 10 مناطق بديالي

بغداد (الاتحاد)

كشف مسؤول في محافظة ديالي، أمس، عن وجود 10 مناطق تتغلغل فيها خلايا تنظيم «داعش» على الحدود مع محافظة صلاح الدين، عازياً ذلك إلى خلوها من سكانها والفراغ الأمني فيها.

وقال محمد ضيفان العبيدي، رئيس مجلس ناحية العظيم، شمال بعقوبة، في تصريح صحفي، إن «خلايا داعش تتغلل في 10 مناطق بين محافظتي ديالي وصلاح الدين، هي البو كنعان، البو هواد، البو جمعة، الميته، البو هذال، الربيدات، حاوي حسن، سبيعات، السادة الصميدع، البو صليبي، المطيبيجة والمناطق المحيطة بها»، مشيراً إلى أن هذه المناطق خالية من سكانها منذ 5 سنوات، وغير ممسوكة من قبل أي قوة أمنية حالياً، ما يشكل خطراً مباشراً على أمن ديالي وصلاح الدين وكركوك.

وحذرت عدة جهات مؤخراً، من عودة «داعش» إلى العراق، ونينوى خاصةً، وتجمعهم بالمناطق الصحراوية المجاورة للمحافظة، نتيجة ضعف إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع سوريا.

وفي السياق، دعا مسؤول كردي إلى ضرورة عودة البيشمركة إلى كركوك، وباقي المناطق المتنازع عليها، لمواجهة تفاقم خطر فلول التنظيم الإرهابي فيها.