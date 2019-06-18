أكدت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن 15 جندياً على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، مساء الإثنين على قاعدة للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.
وقال ضابط نيجيري، طلب عدم الكشف عن اسمه، "تم العثور على جثث 15 جندياً، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".
كما أكد مصدر عسكري آخر، في اتصال هاتفي معه، وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة "جاجيرام".
اقرأ أيضاً... "بوكو حرام" تهاجم قواعد عسكرية في نيجيريا
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 جندياً بهجوم لـ"بوكو حرام" في نجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.