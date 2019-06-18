مقتل 15 جندياً بهجوم لـ"بوكو حرام" في نجيريا

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن 15 جندياً على الأقل قتلوا في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، مساء الإثنين على قاعدة للجيش النيجيري في شمال شرق البلاد.

وقال ضابط نيجيري، طلب عدم الكشف عن اسمه، "تم العثور على جثث 15 جندياً، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".

كما أكد مصدر عسكري آخر، في اتصال هاتفي معه، وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة "جاجيرام".

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