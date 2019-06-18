مسلحون يقتلون 41 قروياً في مالي

هاجم مسلحون مجهولون قريتين في وسط مالي، مما أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.

وقال إسياكا جانامي رئيس بلدية يورو أن 24 شخصاً قتلوا مساء أمس الإثنين في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني 2، مضيفاً أن معظم الضحايا من عرق الدوجون.

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تجدر الإشارة إلى أن عشرات المدنيين من ذلك العرق قتلوا في الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.