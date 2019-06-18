كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل أكثر من 25 شخصاً بهجومين متزامنين شرقي مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني مالي بمقتل 25 شخصا إثر هجومين متزامنين في دائرة كورو شرقي مالي.

وقال المصدر، حسبما ورد عن وكالة "سبوتنيك": "قتل 25 شخصا من المزارعين بهجومين متزامنين من قبل ملثمين على قريتي جانجافاني ويورو في دائرة كورو شرقي مالي".

وأضاف المصدر أن "الهجوم، الذي وقع قرب بوركينافاسو، استهدف مجموعة الدوغون التي عانت مؤخرا من هجمات مسلحة كان آخرها هجوم أسفر عن مقتل 95 شخصا".

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وأشار المصدر إلى أن هناك "جهات محلية تتحدث أن عدد الوفيات ما بين 38 و41 شخصا، لكن العدد الإجمالي حتى الآن 25 شخصا".

وأكد أن "السلطات أرسلت تعزيزات من الجيش إلى مكان الحادث لتعقب المسلحين".

وتبعد القريتان اللتان تعرضتا للهجوم نحو 200 كم عن أقرب بلدية حيث توجد فهما قوات الأمن ووحدات من الجيش.