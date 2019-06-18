كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط صاروخ على مجمع القصور الرئاسية في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز، نقلاً عن مراسلها في العراق، بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين في العراق.

وبحسب "السومرية نيوز"، العراقية قال المصدر أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط مساء اليوم، على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية والمادية الذي سببها سقوط الصاروخ".

يذكر أن قاعدتي التاجي والبكر تعرضتها خلال الأيام القليلة الماضية إلى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.