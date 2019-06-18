كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح يُهدد بوقف عمل حقول النفط.. ويؤكد حكومة "السراج" ليست شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي حرر حقول النفط في شرق وجنوب ليبيا من الإرهابيين، ورغم ذلك تذهب أموال النفط إلى المصرف المركزي في طرابلس، ليتم صرفها على الإرهابيين.

وتابع "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن ذهاب أموال النفط للإرهابيين الذين يُقاتلون الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، أمر لا يمكن أن يقبله عاقل أبدًا، ولذلك قد يتم وقف تدفق النفط الفترة المقبلة، متسائلًا: هل من المعقول أن يذهب دخل الليبيين للإرهاب؟.

وأشار إلى أن حكومة فايز السراج ليست شرعية، وتقدمت للبرلمان الليبي للحصول على الثقة أكثر من مرة ولم تحظ بها، مشيرًا إلى أن "السراج " حصل على شرعيته من المجتمع الدولي، وكأن ليبيا تحت الاستعمار

