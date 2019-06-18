كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب: "السيسي" دائمًا ما يطمئن على الأوضاع في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بدعم مجلس النواب الليبي، والجيش الوطني الليبي، انطلاقًا من احترامه لإرادة الشعب الليبي، لافتَا إلى أن "السيسي" دائمًا ما يطمئن على الأوضاع في ليبيا.

وتابع "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية الليبية هي المسؤولة عن حماية مؤسسات الدولة الليبية الشرعية، ومن غير المعقول أن تقف المؤسسة العسكرية مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب في ليبيا.

وأشار إلى أن الجيش الليبي رغم حظر تسليحه، استطاع القضاء على الإرهاب في شرق وجنوب ليبيا، وهذا الامر لم تستطيع أن تفعله بعض الدول الكبرى في بعض الأحوال.

