كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنامج السعودي لإعمار اليمن يفتتح مقرا جديدا في صعدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مقرا جديدا له في محافظة صعدة، شمالي اليمن، لرصد احتياجات المحافظة.

نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورا لأعضاء البرنامج خلال افتتاح المقر الجديد.

قال المشرف العام على البرنامج، سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، إن افتتاح هذا المكتب يأتي ضمن خطة تنموية تهدف إلى مد تأثير مشاريعها ليشمل كل شبر من أرض اليمن دون تمييز.

ونشر آل جابر صورا لأفراد البرنامج، في صعدة، ونفذ منذ بدء نشاطه، قبل تسعة أشهر، أكثر من 68 مشروعا تنمويا، ويعمل في 7 قطاعات حيوية وهي الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية.

قال مدير مكتب البرنامج في صعدة، سعيد الزهراني، إن المكتب بدأ فعليا في تنفيذ زيارات ميدانية شملت مديرية وادي الفرع ومديرية كتاف بهدف رصد احتياجات المديريات والبدء فورا بتدخلات عاجلة لمساعدة اليمنيين.

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وقال إن جولته، خلال اليومين الماضيين، شملت الطرق والعبارات والجسور، إضافة إلى المزارع وآبار المياه والمدارس والمراكز الصحية والمحطة الكهربائية.

وتمكن الجيش اليمني من السيطرة على أجزاء كبيرة من صعدة، التي كان يسيطر عليها "الحوثيون".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.