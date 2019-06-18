رسميا.. الجيش الملكي يتعاقد مع مدرب جديد

توصل فريق الجيش الملكي لكرة القدم، لاتفاق رسمي مع الإطار الوطني عبد الرحيم طالب، من أجل الإشراف على الفريق الأول الموسم المقبل، خلفا للمدرب الإسباني كارلوس آلوس فيرير، الذي فسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادي، مباشرة بعد انتهاء الموسم.

وعلم “اليوم24” من مصدر مسؤول من النادي العسكري، أن عبد الرحيم طالب، سيكون هو المدرب الأول للفريق الموسم المقبل، وذلك بعد أن وقع عقدا لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد، دون الكشف عن التفاصيل المادية.

وأشرف طالب، بشكل غير مباشر، الموسم المنتهي، على فريق اتحاد طنجة، بعد أن كلف بمهمة المدير التقني للنادي، وذلك بسبب تدريبه لفريق الدفاع الحسني الجديدي في نفس الموسم، وكان من المرتقب أن يشرف على الفريق هذا الموسم، غير أن إدارة النادي الطنجاوي، كانت لها رأي آخر.