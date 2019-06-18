خليفة بوتفليقة مريض.. أزال ورما سرطانيا

بعدما ظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب في خطابه الأخير الذي وجهه إلى الجزائريين، أكدت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بنصالح، يعاني وضعا صحيا حرجا.

وخضع الرجل، الذي تولى منصب الرئاسة لفترة يحددها الدستور في ثلاثة أشهر بسبب شغور المنصب إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة، حسب المجلة، لعملية جراحية همت إزالة ورم سرطاني، لكنه عاد بعد نجاح العملية ليواجه مضاعفات صحية جديدة.

وأدى الوضع، الذي يذكر بالحالة الصحية التي كان يعانيها بوتفليقة في الفترة التي كان يحكم فيها البلاد، حسب المصدر نفسه، إلى إلغاء حفل تلقي التهاني الذي كان يفترض أن ينظم بالقصر الرئاسي يوم عيد الفطر الماضي.