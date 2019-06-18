جونسون يتصدر نتائج انتخابات "المحافظين" لخلافة ماي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الثلاثاء، في الجولة الثانية من انتخابات حزب المحافظين.

وحصل جونسون على 126 صوتًا في هذه الجولة لاختيار زعيم لحزب المحافظين، ورئيس للوزراء خلفًا لتيريزا ماي، في التصويت الذي شارك فيه 313 نائبًا من حزب المحافظين في مجلس العموم.

وحل في المرتبة الثانية وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حاصلًا على 46 صوتًا، فيما جاء وزير الداخلية ساجد جاويد في المرتبة الخامسة بحصوله على 33 صوتًا.

وخرج وزير بريكست السابق دومينيك راب، من سباق الانتخابات بعد فشله في الحصول على العتبة المتمثلة بـ 33 صوتًا إثر فوزه بأصوات 30 نائبًا فقط.

من المقرر أن تجري الجولة الثالثة من الانتخابات غدًا الأربعاء.

والخميس، أجريت الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين، حيث فاز فيها جونسون بحصوله على 114 صوتًا، فيما حل في المرتبة الثانية وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت.

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والجمعة الماضية، أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رسميا استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من زعامة الحزب.

وجاءت خطوة ماي استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.

يشار أن جونسون يُعدّ من أشد المناصرين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.