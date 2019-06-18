إيران تؤكد أنها لن تشن حربا على أي دولة

*أميركا ترسل ألف جندي إضافي للمنطقة وروسيا تدعوها لعدم نشر القوات

طهران ـ جنيف ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة نشر مزيد من قواتها في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بين البلدين. وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة “إيران لن تشن حربا على أي دولة… من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة”.

وأضاف “رغم كل جهود الأميركيين في المنطقة ورغبتهم في قطع كل علاقاتنا مع العالم أجمع ورغبتهم في إبقاء إيران منعزلة.. لم ينجحوا”. من جهتها طالبت روسيا الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بالتخلي عما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط والكف عن الأفعال التي بدت وكأنها محاولات متعمدة لإشعال حرب مع إيران. وجاءت التصريحات على لسان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالات أنباء روسية وبعد إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان عن اعتزام واشنطن إرسال نحو ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية. وقال ريابكوف إنه إذا كانت واشنطن لا تريد الحرب فعليها أن تظهر ذلك. وأضاف “إذا كان الأمر كذلك حقا، فعلى الولايات المتحدة أن تتراجع عن تعزيز وجودها العسكري”. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، أن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك على خلفية خطط واشنطن زيادة عدد قواتها في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن بيسكوف القول :”بالتأكيد، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس. وبالطبع، نفضل ألا نرى أي خطوات يمكن أن تحدث توترات إضافية في منطقة ليست هادئة بالفعل”. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

وذكر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، أن الهدف من إرسال القوات الإضافية هو “لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن ذلك الإجراء يتم اتخاذه لضمان سلامة أفراد الجيش الأميركي العاملين في المنطقة وحماية المصالح القومية للولايات المتحدة. وأوضح أنه يتم إرسال تلك القوات استجابة لطلب من القيادة المركزية الأميركية بإرسال قوات إضافية وسيتم إرسالها “بالتشاور مع البيت الأبيض”. من ناحيته حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي العالم أمس من فتح “أبواب الجحيم” في منطقة الشرق الأوسط وندد بالضغوط الأميركية على إيران داعيا إياها لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكانت واشنطن قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني قبل أكثر من عام. وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران. وفي تصريحات أدلى بها في بكين بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم قال وزير الخارجية الصيني إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تستخدم “الضغط المبالغ فيه” عند تسوية الأمور مع إيران. وقال للصحفيين إن الصين “قلقة جدا بالقطع” إزاء الوضع في الخليج ومع إيران ودعا كل الأطراف إلى تهدئة التوتر وتجنب الاشتباك. وأضاف وانغ “ندعو كل الأطراف إلى مواصلة الاحتكام للعقل والتحلي بضبط النفس وعدم الإقدام على أي تصرفات تصعيدية تثير توترات إقليمية وعدم فتح أبواب الجحيم”. ومضى قائلا “وبالأخص ينبغي على الجانب الأميركي تغيير أساليب الضغط المبالغ فيه التي يتبعها”. وقال “لا أساس في القانون الدولي لأي سلوك أحادي الجانب. فذلك لن يحل المشكلة بل سيثير أزمة أكبر”. وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران هو السبيل الناجع الوحيد لحل القضية النووية وحث إيران على التحلي بالحكمة. وقال “نتفهم أن الأطراف المعنية ربما تكون لديها مخاوف مختلفة لكن ينبغي قبل أي شيء تنفيذ الاتفاق النووي الشامل على النحو الصحيح… ونأمل في أن تتوخى إيران الحذر عند صنع القرار وألا تتخلى ببساطة عن هذا الاتفاق”.