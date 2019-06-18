استئناف محادثات (نزع النووي) بين واشنطن وبيونج يانج

طوكيو تبعد 300 قارب صيد كوري شمالي

سيئول ـ وكالات: قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج ـ هوا امس إن هناك “علامات جيدة” تشير إلى استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن كانج قولها للصحفيين لدى عودتها من موسكو في ردها على سؤال عما إذا كانت هناك أي خطوات جديدة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة “أعتقد أن هناك علامات جيدة”. وعادت كانج من رحلة استغرقت يومين إلى روسيا، حيث أجرت محادثات مع نظيرها، سيرجي لافروف، حول القضايا الثنائية الرئيسية، بما في ذلك نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وقالت “لقد شاركنا تقييماتنا حول العملية نحو الحوار والوضع في شبه الجزيرة، (كوريا الجنوبية) لديها نظرة إيجابية حول دور موسكو (في العملية)”.

في سياق متصل، قال مصدر مطلع في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، ستسهم في الحفاظ على زخم الحوار بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المكتب الرئاسي قوله في بيان له بعد انتشار الأنباء حول الزيارة أمس الاول، إن الحكومة الكورية الجنوبية قامت بـ “التشاور الوثيق” مع الحكومة الصينية من أجل تحقيق زيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر، بناء على اعتقادها بأن الزيارة ستسهم في الحل السلمي لقضية شبه الجزيرة الكورية الشمالية. وذكر المصدر اليوم للصحفيين، إن تعبير “التشاور الوثيق” الذي جاء في بيان المكتب الرئاسي، يحمل العديد من المعاني، مضيفا أنه يمكن تفسير ذلك بأن نوايا الحكومة الكورية الجنوبية تنعكس على هذه الزيارة. وقال إن التشاور لا يقتصر على جدول زمني وأجندة فقط، بل قد يشمل نقاشا حول الحاجة لعقد اجتماع بين كوريا الشمالية والصين.

وعما إذا كانت زيارة شي إلى كوريا الشمالية ستجعل قمة بين الكوريتين أكثر صعوبة قبل قمة مجموعة العشرين، قال المصدر إنه كما قال الرئيس مون جيه ـ إن، فإن عقد قمة بين الكوريتين سيكون أمرا جيدا بغض النظر عن توقيتها، لهذا السبب فإن الحكومة مستعدة دائما لعقد قمة بين الكوريتين. على صعيد أخر، قال مسؤولو خفر السواحل الياباني، إن قواتهم أبعدت أكثر من 300 قارب صيد كوري شمالي عن مناطق الصيد الواقعة قبالة ساحل بحر اليابان. وقالت قوات خفر السواحل في بيان، إنها رصدت 318 سفينة كورية شمالية تحاول صيد الحبار في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان، قبالة شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا، منذ شهر مايو الماضي. وقد أجبرت سفن الدورية اليابانية تلك القوارب الكورية الشمالية على الخروج من المنطقة، بحسب ما قالته قوات خفر السواحل. وقال مسؤولون إن مسؤولي خفر السواحل اليابانيين حثوا قوارب كوريا الشمالية مرارا على مغادرة المنطقة، كما فتحت سفن الدورية خراطيم المياه على حوالي 50 منها عندما تجاهلت التحذيرات. وقد عززت قوات خفر السواحل من الدوريات في أنحاء المنطقة، مع اكتشاف المزيد من قوارب الصيد الكورية الشمالية في البحر قبالة شمال ووسط اليابان، خلال السنوات الأخيرة.