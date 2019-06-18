سوريا تقول إنها لا تريد مواجهة مسلحة مع تركيا

مؤكدة أنها تقاتل الإرهاب في إدلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الثلاثاء إن سوريا لا تريد مواجهة مُسلحة مع تركيا وذلك بعد أن قالت تركيا إن أحد مواقعها في إدلب السورية تعرض لهجوم من منطقة واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية السورية. واتفقت روسيا، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية في سوريا، وتركيا على اتفاق بخفض التصعيد في المنطقة وهو سار منذ العام الماضي. ولكن الاتفاق تعثر في الشهور الأخيرة مما أرغم مئات الآلاف من المدنيين على الفرار. وإدلب هي آخر معقل مُتبق للمعارضة السورية بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية. وقال المعلم للصحفيين في بكين وهو يقف بجانب وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانج يي “نحن لا نتمنى ولا نسعى للمواجهة بين قواتنا المسلحة والجيش التركي من حيث المبدأ”. وتابع “نحن نقاتل الإرهاب في إدلب وإدلب أرض سورية وجزء من أراضينا”. وأضاف “السؤال هنا ماذا يفعل الأتراك في سوريا؟ كما قلت تركيا تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتتواجد في مناطق هي أحق للجيش السوري أن يتواجد فيها. هل تتواجد لحماية جبهة النصرة وتنظيم داعش وحركة تركستان الشرقية الإرهابية؟ هذا سؤال يجب أن يُطرح على الجانب التركي”. وقال “نحن نكافح هؤلاء الذين اعترف العالم بأسره أنهم منظمات إرهابية”. والقوة المهيمنة في منطقة إدلب هي هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة سابقا وظلت تابعة لتنظيم القاعدة حتى عام 2016. كما تنشط جماعات أخرى هناك تدعم تركيا بعضها. وأكد المعلم أن إدلب محافظة سورية وسيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها، مشددا على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي. وشدد المعلم على أن “مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مسؤولية دولية”، مطالبا بخروج “جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي”. وأشار المعلم إلى أن “سوريا تتعرض لإرهاب دولي منذ عام 2011 أصاب البنية التحتية والتنمية الاقتصادية”، لافتا إلى أن “الأولوية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار في سوريا ستكون للدول التي وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب”.

وجدد المعلم التأكيد على أن سوريا مستمرة بالعمل لإيجاد حل سياسي للأزمة.