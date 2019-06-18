بريطانيا: جولة ثانية لحسم التصويت على رئاسة الوزراء

لندن ـ وكالات: يعقد مشرعون من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، جولة ثانية من التصويت على ستة مرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في زعامة الحزب وسط توقعات بأن يعزز بوريس جونسون، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موقفه باعتباره المرشح المفضل. ويحق لجميع نواب الحزب البالغ عددهم 313 المشاركة في الاقتراع السرّي في السباق لاختيار بديل لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، في وقت يتوقع أن تجري جولات أخرى لتقليص القائمة لتضم اسمين ينتخب أحدهما كل منتسبي الحزب في أنحاء بريطانيا والبالغ عددهم 160 ألفًا.

وفي الجولة الأولى من التصويت الأسبوع الماضي، حصل وزير الخارجية الأسبق المدافع بشدة عن بريكست بوريس جونسون على تأييد 114 نائبًا، وهو أكثر من ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه. وبإمكان نتيجة المعركة من أجل الزعامة أن تحدد الشروط التي ستخرج بريطانيا بموجبها من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر حاليا أن تغادر لندن التكتل في 31 أكتوبر. وقال جونسون إنه منفتح على احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر بدون اتفاق رسمي بين لندن وبروكسل رغم تأكيده على أنه يفضل إبرام اتفاق قبل حلول المهلة. ويقول معارضو الانسحاب من التكتل بدون اتفاق إن من شأن ذلك أن يتسبب بفوضى اقتصادية مع انفصال بريطانيا عن أبرز شركائها التجاريين.

ومن المقرر أن تجري جولة تصويت جديدة غدا وجولتان الخميس إذا تطلب الأمر حتى لا يبقى سوى اثنين يختار أعضاء الحزب أحدهما في عملية اقتراع تتم عبر البريد بينما يتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز في الأسبوع الذي يبدأ في 22 يوليو. وحل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في المرتبة الثانية في جلسة تصويت الأسبوع الماضي فحصل على 43 صوتًا بينما حصل وزير البيئة مايكل غوف على 37 ووزير بريكست السابق دومينيك راب (27) ووزير الداخلية ساجد جاويد (23) ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت (19). وهناك الآن 50 صوتًا ليتم التنافس عليها تشاركها أربعة مرشحين خرجوا الآن من المنافسة. وحظي ستيوارت على إشادة لأدائه في مناظرة القناة الرابعة الأحد ولحملته المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ستيوارت لإذاعة “بي بي سي” امس إن “لا مشكلة” لديه بأن يُنظر إليه على أنه المرشح الهادف إلى “منع (وصول) بوريس”، متهمًا الأخير بتقديم تعهدات بشأن بريكست لا يمكنه الوفاء بها.وقال المرشحون الأربعة عدا ستيوارت إنهم سيكونون على استعداد لقيادة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 اكتوبر، وهي المهلة النهائية التي حددها التكتل. وقال جونسون كذلك إن على بريكست أن يتم بحلول هذا الموعد سواء “باتفاق أم لا”.