وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية في اقليم كردستان وفي نينوى عادت نحو ٣٥٠ عائلة مسيحية الى مجمع تلسقف بقضاء تكليف والقرى المحيطة بها".
واضافت ان "العمل مستمر بتسجيل عودة تلك العوائل لساعات متأخره من الليل"، مشيرة الى ان "ذلك تم باشراف من قبل وزير الهجرة و المهجرين نوفل بهاء موسى".
واضافت ان "العمل مستمر بتسجيل عودة تلك العوائل لساعات متأخره من الليل"، مشيرة الى ان "ذلك تم باشراف من قبل وزير الهجرة و المهجرين نوفل بهاء موسى".
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تعلن عودة 350 عائلة مسيحية الى تلكيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.