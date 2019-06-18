الهجرة تعلن عودة 350 عائلة مسيحية الى تلكيف

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية في اقليم كردستان وفي نينوى عادت نحو ٣٥٠ عائلة مسيحية الى مجمع تلسقف بقضاء تكليف والقرى المحيطة بها".

واضافت ان "العمل مستمر بتسجيل عودة تلك العوائل لساعات متأخره من الليل"، مشيرة الى ان "ذلك تم باشراف من قبل وزير الهجرة و المهجرين نوفل بهاء موسى".

