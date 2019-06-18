سقوط صاروخ كاتيوشا في ايسر الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط مساء اليوم، على مجمع القصور الرئاسية في الجانب الايسر من مدينة الموصل".

واضاف المصدر انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية والمادية الذي سببها سقوط الصاروخ".



يذكر ان قاعدتي التاجي والبكر تعرضتها خلال الايام القليلة الماضية الى قصف بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.