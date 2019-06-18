الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام

واضاف ان "دولة الكويت متمثلة بأميرها تساند العراق على جميع الأصعدة وأولها الصُعد الأنسانية البحتة"، مبينا ان "هذا الأمر معروفا عن اخوتنا الأشقاء بدعمهم المتواصل لبلدنا شعبا وحكومة وبأن مواقف دولة الكويت مواقف نبيلة وراسخة وثابتة تجاه مساندة العراق ومساعدته من خلال كافة السبل المتاحة".
ومن المقرر ان يجري أمير الكويت صباح الأحمد زيارة الى بغداد، يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب، حيث ستكون أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيٌناقشها الأمير مع المسؤولين العراقيين.
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