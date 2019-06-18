الحلبوسي يوجه دعوة لرئيس مجلس الشورى القطري لزيارة العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل سفير دولة قطر في العراق خالد حمد السليطي بمناسبة تسنمه مهام عمله"، مبينا ان "الجانبين بحثا تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين".واضاف ان "الحلبوسي هنأ السليطي بمناسبة تعيينه سفيرا لدى بغداد، وتمنى له النجاح والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين".

ودعا الحلبوسي خلال البيان "إلى توسيع التبادل الاقتصادي، وتشجيع الشركات والمستثمرين للاستثمار في العراق بجميع المجالات، والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء في المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدًا "استعدادَ المجلس لدعم كلِّ التشريعات التي تسهل وتساعد على خلق بيئة صالحة للاستثمار".



ووجه الحلبوسي "دعوة لرئيس مجلس الشورى القطري لزيارة العراق".

من جانبه عبَّر السفير القطري عن "سعادته لتسلُّمِ عمله في العراق"، معربا عن "استعداد بلاده لتقديم كلِّ الدعم للحكومة العراقية والسلطة التشريعية والمساهمة في عملية البناء والإعمار".

