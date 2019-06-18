وأضاف أن "المجلس أصدر عدداً من القرارات، حيث أقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشـأن تخصيص مبالغ مالية لشراء الطاقة والغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء (352 لسنة 2017)".
وأوضح البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية السادة وزراء الإعمار والاسكان والصناعة والمعادن ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات تتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "المجلس قرر استحداث معهد المهن الصحية والقبالة في قضاء الشطرة، فيما وافق مجلس الوزراء على زيادة المنحة الشهرية المخصصة الى العتبة العباسية المقدسة".
وأكد البيان، أن "المجلس أقر محضر الاجتماع المنعقد بشأن مناقشة مشاريع امانة بغداد المستمرة والمتوقفة، وكذلك المشاريع المطلوب ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم".
ولفت إلى أن "المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 ".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقر توصيات المجلس الوزاري للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.