ترامب: مستعدون جيدا لكافة الاحتمالات بشأن إيران

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رويترزالأربعاء 2019/6/19 12:14 صباحا بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكد الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة جيدا لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بإيران، مع تصاعد التوترات بعد الهجمات على العديد من ناقلات النفط، وإعلان طهران أنها ستكثف تخصيب اليورانيوم.
كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أكد، في وقت سابق، أن موافقة واشنطن على نشر ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط يعد دليلا على جديتها في التعامل مع التهديدات الإيرانية، لافتا إلى قدرة بلاده على الرد إذا هاجمت إيران مصالحها.
وقال بومبيو في كلمة له، إن الولايات المتحدة ستستمر في حملة الضغط على إيران، مؤكدا استمرار العمل مع شركاء واشنطن في العالم لمواجهة مخاطر النظام الإيراني.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده لا تريد حربا بل تريد ردع إيران، لافتا إلى أن النظام الإيراني الحالى يضر بشعبه ولا يخدمه.
والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر حوالي 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط لردع أنشطة إيران المهددة لاستقرار للامن والسلم بالمنطقة.
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