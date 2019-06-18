ترامب يتوعد إيران وعودة هواوي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء الـ18 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز تصريحات ترامب بالتلويح بتحرك عسكري لمنع "نووي" إيران، وقائد الأركان الجزائري يؤكد أن تجميد الدستور "إلغاء لكافة مؤسسات الدولة"، وإثيوبيا تستضيف اجتماعين لمناقشة الأوضاع في السودان، وفي ليبيا، حلفاء السراج يطيحون بـ"مبادرته"، وميركل تؤكد وجود أدلة دامغة لضلوع إيران في اعتداء خليج عمان، وإلى اليمن مقتل خبراء إيرانيين بصنعاء يكشف دعم طهران لمليشيات الحوثي.

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أما في الاقتصاد فتطالعون صناديق الإمارات تتصدر "الثروة السيادية" في العالم، و11 مليار دولار تجبر شركات أمريكية على مساعدة هواوي، ومصر تخطط لإصدار سندات بعملة الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية، والصين تستخدم سلاح السندات في حربها مع أمريكا.

وإلى الملاعب، ريال مدريد يعلن موعد تقديم ميندي، أما في التكنولوجيا فتجدون مايكروسوفت تتحدى ترامب وتعيد أجهزة هواوي لمتجرها الرقمي.

وفي الفن تقرأون.. "أفنجرز" يحصد 3 جوائز "إم تي في" و"صراع العروش" الأفضل، وفي المنوعات شجرة عمرها 150 عاما تسكن منزلا في الهند.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.