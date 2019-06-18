جونسون يقترب من رئاسة حكومة بريطانيا بتصويت جديد

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وكالاتالثلاثاء 2019/6/18 11:42 مساء بتوقيت أبوظبي
تيريزا ماي وبوريس جونسون - رويترز
فاز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، بأغلبية الأصوات في جولة ثانية للتصويت على زعامة حزب المحافظين، الثلاثاء، مع تأهل 4 مرشحين آخرين.
وحصل جونسون وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق على 126 صوتا، فيما حل وزير الخارجية جيريمي هانت في المركز الثاني وحصل على 46 صوتا، وجاء وزير البيئة مايكل جوف ثالثا وحصل على 41 صوتا.
وجاء رابعا وزير التنمية الدولية روري ستيوارت بحصوله على 37 صوتا، فيما حل وزير الداخلية ساجد جاويد خامسا بـ33 صوتا.
وأقصي مرشح واحد وهو وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب بعد أن فشل في الحصول على الحد الأدنى المطلوب وهو 33 صوتا.
ويواجه المرشحون الـ5 جولة تصويت أخرى لتقليص عدد المتنافسين إلى 2، ثم يختار أعضاء حزب المحافظين من سيكون الزعيم الجديد للحزب ورئيس وزراء بريطانيا القادم.
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