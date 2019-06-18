مقتل 15 جنديا في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 جنديا على الأقل، الثلاثاء، في هجوم شنَّه تنظيم بوكو حرام الإرهابي مساء الإثنين على قاعدة للجيش النيجيري شمال شرقي البلاد.

وقال ضابط نيجيري طلب عدم الكشف عن اسمه "تم العثور على جثامين 15 جنديا، ولا يزال هناك عدد من الجنود في عداد المفقودين".

كما أكد مصدر عسكري آخر وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة غاجيرام.

والإثنين، قتل 30 شخصا بهجوم نفذه 3 انتحاريين من تنظيم بوكو حرام الإرهابي في بلدة كوندوجا شمال شرقي نيجيريا.

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وأفادت أجهزة الطوارئ بنيجيريا بأن الانتحاريين فجروا أنفسهم خارج مكان؛ حيث كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون، الأحد.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة، علماً بأنها تبعد 130 كلم عن مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

والشهر الماضي، شن الإرهابيون هجوماً على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وفقدان 30 جنديا.