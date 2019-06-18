أردوغان بطل من ورق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعري ظهر ممثل حزبه في الانتخابات المحلية عن بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، ويحتجب عن الظهور في تجمعاته الانتخابية، في ظل توالي الشواهد على خسارة يلدريم الحتمية أمام أكرم أوغلو مرشح المعارضة الأوفر حظا.

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