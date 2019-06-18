خطوة قد تزعج موسكو.. أسلحة أمريكية لأوكرانيا

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مبلغ 250 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا لدعم صناديق التعاون الأمني وبأسلحة من الجيل الثالث لتعزيز قدراتها البحرية والبرية وفي مجال الحرب الإلكترونية.

وأكد البنتاجون، في بيان، أن هذه الأموال تأتي لدعم العلاقة الدفاعية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا؛ لتوفير المزيد من التدريب والجهود والمعدات والاستشارات لبناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

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وأشار إلى أن الأموال الجديدة ستوفر معدات لدعم برامج التدريب المستمرة والاحتياجات التشغيلية، بما في ذلك القدرات اللازمة لتعزيز الوعي بالظروف البحرية والعمليات.

كما تعتزم الولايات المتحدة تقوية القدرة الدفاعية للقوات على الأرض والعمليات الخاصة في أوكرانيا وبقائها على قيد الحياة من خلال توفير بنادق القنص وقاذفات القنابل الصاروخية ورادارات المدفعية المضادة.

وبحسب البنتاجون فإن واشنطن لا تزال ملتزمة بمساعدة أوكرانيا على تطبيق أحكام قانون الأمن القومي لعام 2018 في أوكرانيا لتعزيز السيطرة المدنية الديمقراطية على الجيش.

المساعدات ستدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سلامتها الإقليمية، على أن يصل بالمنحة الأخير إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية إلى أوكرانيا إلى 1.5 مليار دولار منذ عام 2014.