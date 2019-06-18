- 1/2
- 2/2
مساعدات بقيمة 250 مليون دولار
عمرو جوهر - واشنطنالثلاثاء 2019/6/18 11:07 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الأوكراني - أرشيفية
أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مبلغ 250 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا لدعم صناديق التعاون الأمني وبأسلحة من الجيل الثالث لتعزيز قدراتها البحرية والبرية وفي مجال الحرب الإلكترونية.
وأكد البنتاجون، في بيان، أن هذه الأموال تأتي لدعم العلاقة الدفاعية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا؛ لتوفير المزيد من التدريب والجهود والمعدات والاستشارات لبناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار إلى أن الأموال الجديدة ستوفر معدات لدعم برامج التدريب المستمرة والاحتياجات التشغيلية، بما في ذلك القدرات اللازمة لتعزيز الوعي بالظروف البحرية والعمليات.
كما تعتزم الولايات المتحدة تقوية القدرة الدفاعية للقوات على الأرض والعمليات الخاصة في أوكرانيا وبقائها على قيد الحياة من خلال توفير بنادق القنص وقاذفات القنابل الصاروخية ورادارات المدفعية المضادة.
وبحسب البنتاجون فإن واشنطن لا تزال ملتزمة بمساعدة أوكرانيا على تطبيق أحكام قانون الأمن القومي لعام 2018 في أوكرانيا لتعزيز السيطرة المدنية الديمقراطية على الجيش.
المساعدات ستدعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن سلامتها الإقليمية، على أن يصل بالمنحة الأخير إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية إلى أوكرانيا إلى 1.5 مليار دولار منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة قد تزعج موسكو.. أسلحة أمريكية لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.