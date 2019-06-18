محمد بن زايد وماكرون يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الفرنسي، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" الثلاثاء.

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كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز المستجدات، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، خصوصا في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي أهمية تكثيف جهود ومساعي المجتمع الدولي والتعاون المشترك لتعزيز السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم حتى تنعم شعوبها بالأمان والتقدم والازدهار.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبريل/نسيان الماضي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي.