لماذا لا تستطيع إيران غلق مضيق هرمز؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لماذا لا تستطيع إيران غلق أهم شريان نفطي في العالم؟ الجواب لا يزال حاضراً في ذاكرة الإيرانيين أنفسهم. فالحديث عن مضيق هرمز، يتبعه آخر عن عملية فرس النبي، ففي عام 1988، تعرضت فرقاطة صواريخ أمريكية لمحاولة إغراق عبر ألغام بحرية إيرانية، ليرد الأمريكيون بعملية عسكرية عبر سفن حربية وقوة جوية، دمرت منشآت بحرية واستخباراتية إيرانية، وأغرقت الفرقاطتين الإيرانيتين "ساهاد وسابالان"، لتفقد إيران نحو نصف أسطولها العسكري.

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